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//Общество 13+

Президенту России законодательно запретят иметь зарубежные счета

, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Президенту России законодательно запретят иметь зарубежные счета
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме поддержали запрет иметь зарубежные счета президенту РФ. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию РФ поддержал комитет по госстроительству и законодательству.

«Президенту Российской Федерации запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации», – говорится в поправке ко второму чтению изменений в Конституцию РФ.

Также уточняется, что главой государства сможет стать гражданин РФ, «не имеющий имущества, зарегистрированного на территории иностранного государства». Аналогичные требования распространяются на супругов и несовершеннолетних детей как президента, так и кандидатов на эту должность.

Кроме того, аналогичный запрет предлагается прописать в Конституции РФ для губернаторов и руководителей федеральных госорганов, а также распространить его на их супругов и несовершеннолетних детей.

Ранее этот же думский комитет поддержал поправки о дате проведении голосования по изменениям в Конституцию.

ДВа

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