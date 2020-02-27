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Думский комитет поддержал поправки о дате проведении голосования по изменениям в Конституцию

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Думский комитет поддержал поправки о дате проведении голосования по изменениям в Конституцию
Фото: сайт Госдума РФ

Комитет по госстроительству и законодательству на заседании в четверг, 27 февраля, поддержал ко второму чтению поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституцию 22 апреля 2020 года.

«Днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем», ­– говорится в тексте документа. Голосование продлится с 8 до 20 часов по местному времени.

Также комитет поддержал поправки о порядке проведения данного голосования. В соответствии с ними в нем вправе будут принять участие россияне, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов, установления итогов голосования Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ назначают наблюдателей.

В соответствии с поправками, для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы портал Госуслуг, многофункциональные центры, а также при наличии условий для его проведения – дистанционное электронное голосование.

Ранее о выбранной дате голосования высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ДВа

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