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Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам к Конституции

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам к Конституции
Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему для общероссийского голосования по поправкам к Конституции выбрали 22 апреля. По его словам, этот день никак не связан с Днем рождения Владимира Ленина.

«… ко дню рождения Ленина, естественно, это не имеет никакого отношения. <...> С одной стороны, Великий пост уже закончится, с другой стороны, еще Рамадан не начнется, и в то же время весна», - высказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что День рождения советского политического и государственного деятеля не очень пользуется популярностью среди населения России.

Напомним, что 22 апреля сделают официальным оплачиваемым выходным.

БА

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