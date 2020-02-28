Сильный шторм осложняет поиски пропавших в море школьников из Сочи

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28 февраля 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: соцсети

28 февраля на Сочи обрушился сильный дождь и 4-балльный шторм. Ухудшившиеся погодные условия мешают поискам пропавших подростков.

По словам начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадима Снегирева, поисково-спасательная операция ведется по береговой линии протяженностью 149 км. На месте работает 311 человек и 34 единицы техники. Утром, пока позволяла погода, над акваторией работал вертолет МЧС.

Ранее сообщалось, что к поиску унесенных в море школьников подключили водолазов.