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Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные
pixabay.com

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова поделилась, какая погода ожидается в столице в грядущие выходные. Специалист отметила, что на улице будет вполне комфортно.

Татьяна в разговоре с RT рассказала: Москву ждет лёгкий морозец, температура воздуха в ночные часы -2 °С, по области до -5 °С., а днём  +1...+3 °С. Существенных осадков не ожидается. За счёт появления солнца воздух будет прогреваться, несмотря на то, что в субботу будет плотный юго-западный ветер.

Позднякова также предупредила: в начале следующей недели температура будет «градусов на пять выше климатической нормы».

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ЕЧ

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