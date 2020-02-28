Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова поделилась, какая погода ожидается в столице в грядущие выходные. Специалист отметила, что на улице будет вполне комфортно.
Татьяна в разговоре с RT рассказала: Москву ждет лёгкий морозец, температура воздуха в ночные часы -2 °С, по области до -5 °С., а днём +1...+3 °С. Существенных осадков не ожидается. За счёт появления солнца воздух будет прогреваться, несмотря на то, что в субботу будет плотный юго-западный ветер.
Позднякова также предупредила: в начале следующей недели температура будет «градусов на пять выше климатической нормы».
Ранее руководитель ситуационного центра Росгидрометра Юрий Варакин рассказал, каким станет лето текущего года и стоит ли ждать засухи и повторения пожаров, как в 2010 году.