Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные

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28 февраля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова поделилась, какая погода ожидается в столице в грядущие выходные. Специалист отметила, что на улице будет вполне комфортно.

Татьяна в разговоре с RT рассказала: Москву ждет лёгкий морозец, температура воздуха в ночные часы -2 °С, по области до -5 °С., а днём +1...+3 °С. Существенных осадков не ожидается. За счёт появления солнца воздух будет прогреваться, несмотря на то, что в субботу будет плотный юго-западный ветер.

Позднякова также предупредила: в начале следующей недели температура будет «градусов на пять выше климатической нормы».

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидрометра Юрий Варакин рассказал, каким станет лето текущего года и стоит ли ждать засухи и повторения пожаров, как в 2010 году.