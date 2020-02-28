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Депутат: Молодое поколение должно иметь доступ к достоверным историческим фактам

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат: Молодое поколение должно иметь доступ к достоверным историческим фактам
Фото: сайт Госдума РФ

Молодое поколение должно иметь доступ к достоверным историческим фактам. Об этом заявил первый зампредседателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

Так он прокомментировал инициативу главы МИД РФ Сергея Лаврова объявить победу во Второй мировой войне историческим достоянием человечества.

«Нужно, чтобы оценки результатов Второй мировой войны и в части разгрома гитлеровской Германии, и в части разгрома японского милитаризма были зафиксированы и адекватно воспринимались новыми поколениями, которые только вступают в жизнь, только начинают изучать историю. Чтобы они получали доступ к этим историческим знаниям в первозданном, а не в искаженном виде», – сказал Новиков.

Он отметил, что международные правовые акты в рамках борьбы с фальсификацией истории имеют принципиальное значение. К примеру, результаты Нюрнбергского процесса помогают «хотя бы отчасти бороться с попытками фашистского реванша в целом ряде государств».

«Идея министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, связанная с тем, чтобы зафиксировать соответствующими документами результаты Второй мировой войны, – исключительно важная инициатива», – считает Новиков.

Ранее в своем выступлении на 43-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека в Женеве глава МИД РФ заявил, что пришло время пресечь «вакханалию беспамятства», когда цивилизованная Европа «стыдливо молчит, наблюдая кощунственную войну с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы континента от полного истребления».

ДВа

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