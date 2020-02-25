Лавров призвал прекратить «вакханалию беспамятства» и перестать переписывать историю

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25 февраля 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров призвал мировую общественность прекратить «вакханалию беспамятства» и сделать историческим достоянием победу во Второй мировой войне.

Дипломат заявил, что европейское сообщество «стыдливо молчит, наблюдая кощунственную «войну» с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы континента от полного истребления». Также он отметил, что некоторые страны предпринимают попытки увековечить память преступников, причастных к воплощению в жизнь идеи расового превосходства. Министр считает, что подобные тенденции направлены на поддержку «узкокорыстных интересов».