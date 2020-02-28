22 апреля будет оплачиваемым выходным только для работающих на окладе

//Общество 13+

28 февраля 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: kremlin.ru

День всероссийского голосования по поправкам к Конституции будет оплачиваемым выходным только для тех, кто работает на окладе. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

У тех, кто работает сдельно, это тоже будет дополнительный выходной, но зарплату они за него не получат.

«Тот, кто работает сдельно, у того каждый выходной день – это день отдыха, с одной стороны, а с другой стороны, это непроизведенная продукция, неполученная за нее зарплата. Поэтому это, естественно, просто будет лишний выходной в этом месяце», – поясни профсоюзный лидер.

Шмаков также отметил, что речь идет не о какой-то дополнительной оплате, а о том, что из зарплаты не будет вычета за дополнительный выходной.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции планируют провести 22 апреля.