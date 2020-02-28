Все новости >>

//Общество 13+

22 апреля будет оплачиваемым выходным только для работающих на окладе

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

22 апреля будет оплачиваемым выходным только для работающих на окладе
Фото: kremlin.ru

День всероссийского голосования по поправкам к Конституции будет оплачиваемым выходным только для тех, кто работает на окладе. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

У тех, кто работает сдельно, это тоже будет дополнительный выходной, но зарплату они за него не получат.

«Тот, кто работает сдельно, у того каждый выходной день – это день отдыха, с одной стороны, а с другой стороны, это непроизведенная продукция, неполученная за нее зарплата. Поэтому это, естественно, просто будет лишний выходной в этом месяце», – поясни профсоюзный лидер.

Шмаков также отметил, что речь идет не о какой-то дополнительной оплате, а о том, что из зарплаты не будет вычета за дополнительный выходной.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции планируют провести 22 апреля.

ДВа

//картина дня

В мире

Условие вторжения Турции в Сирию и начала «большой войны» озвучили в прессе

Условие вторжения Турции в Сирию и начала «большой войны» озвучили в прессе

В СМИ назвали условие, при котором Анкара должна решиться на полномасштабное вторжение в Сирию, где накануне в результате авиаатаки правительственных сил были уничтожены более тридцати турецких военных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Великобритании обратили внимание, что на телевидении работает слишком много представителей этнических меньшинств и ЛГБТ-сообщества. Эксперты обнаружили кадровую…

//новости ан

В Златоусте кровь пациента, больного СПИДом, попала в глаз фельдшеру скорой помощи. Больше суток по всему городу искали противовирусный препарат, который нужно было…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Расставание Джони Деппа и Эмбер Херд это просто какое-то пособие о том, как нельзя разводиться. Скандалы, признания в избиении и интимные подробности жизни актеров льются…

Петр Порошенко заявил, что готов явиться на допрос в Госбюро расследований Украины, а разрешение суда на его принудительный привод на допрос называет незаконным…

На Чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах, спортсмены сборных Украины и России стали обладателями золотых и серебряных медалей в смешанной…

Старшего брата экс-президента Украины Виктора Ющенко - Петра лишили степени доктора исторических наук. Решение было принято аттестационной коллегией Министерства…