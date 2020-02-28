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В Москве на 85-м году жизни умер конструктор истребителя Су-34

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Москве на 85-м году жизни умер конструктор истребителя Су-34
фото:Роллан Мартиросов, Kremlin Pool/globallookpress.com

В пятницу, 28 февраля, стало известно о смерти советского и российского авиаконструктора Роллана Мартиросова в Москве. Отмечается, что именно он спроектировал многофункциональный истребитель бомбардировщик Су-34.

«27 февраля на 85-м году жизни скончался Герой труда Российской Федерации, главный конструктор Су-34 Роллан Гургенович Мартиросов», - сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Однако место и дата прощания и похорон пока не уточняется.

Роллан Мартиросов  родился 6 октября 1935 г. В 1959 году окончил Московский авиационный институт имени Орджоникидзе и сразу пришел на работу в ОКБ Сухого. Занимал должности от инженера до главного конструктора. Принимал участие в разработке и серийном освоении Су-7БКЛ, Су-15, Т-4, Су-24, Су-24М и Су-27. Последние годы жизни совершенствовал техническое оснащение Су-34.

БА

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