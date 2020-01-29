Гендиректор

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29 января 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

MOD Russia, globallookpress.com

Генеральный директор компании "Сухой", производящей бомбардировщиик Су-34, истребители Су-35 и истребители пятого поколения Су-57, Игорь Озар уйдет в отставку в ближайшие дни. Увольнение Озара может быть связано с крушением Су-57 в декабре 2019 года.

О том, что в компании "Сухой", одном из крупнейших холдингов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), произойдет смена гендиректора, пишут "Ведомости". По данным издания, в четверг, 30 января, совет директоров освободит от занимаемой должности 58-летнего Игоря Озара.

По данным "РИА Новости", Озар с 23 января находится на больничном, а его обязанности исполняет первый заместитель Михаил Стрелец. В ОАК и аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонную ­промышленность, от комментариев воздержались.

Крушение первого серийного истребителя пятого поколения Су-57 в декабре 2019 года произошло накануне церемонии передачи самолёта Минобороны РФ. Передача первого Су-57 в войска была отложена на 2020 год, и это негативно воспринято военными.

Также возникли сложности с загрузкой мощностей Новосибирского авиазавода (НАЗ, филиал "Сухого"), - сообщает "Интерфакс".

Игорь Озар - москвич, выпускник Московского института управления им. Орджоникидзе (ныне Государственный университет управления). До 1999 года работал в нефтехимической промышленности. С 1999 по 2011 год был заместителем гендиректора по экономике и финансам ОКБ "Сухого", с 2007 года - исполнительным директором ОКБ. С 2011 года возглавлял ПАО "Компания "Сухой", в 2015 году вошел в состав правления ОАК.

По итогам 2017 года "Сухой" был самой прибыльной компанией в составе ОАК. Согласно годовому отчету за 2018 год, компания "Сухой" выполнила контрактные обязательства на сумму более 114,5 млрд рублей, получив чистую прибыль в размере 4 млрд 8 млн рублей.

Напомим, в РКК "Энергия" доктору технических наук, бывшему руководителю корпорации Сергею Романову , на котором держится "Байконур" , предложили работать уборщиком.