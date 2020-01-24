Известному разработчику «Бурана», доктору технических наук предложили работать уборщиком в РКК «Энергия»

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24 января 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

Roscosmos, globallookpress.com

Выпускник МАИ по специальности «механическое оборудование летательных аппаратов», доктор технических наук Сергей Романов сокращен с должности первого заместителя гендиректора — первого заместителя главного конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия».

62-летнему Романову предложили позиции: инженер, ведущий научный сотрудник, оператор копировальных и множительных машин, а также уборщик производственных и служебных помещений, - сообщает РБК.

Такую работу предложил Романову генеральный директор входящей в «Роскосмос» РКК «Энергия» Николай Севастьянов. Это он сократил должность первого заместителя гендиректора — первого заместителя главного конструктора.

Севастьянов подписал приказ 14 октября 2019 года. Приказ о сокращении Романову вручили только 13 января 2020 года. Через два месяца Романов должен покинуть корпорацию.

Этим же приказом Севастьянов ввел в штатное расписание РКК новую должность — первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Теперь в новом руководстве «Энергии» три первых заместителя, семь заместителей и главный инженер.

По данным РБК, Севастьянов предлагал Романову занять должность первого замгенконструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Но не был разъяснен функционал этой должности.

О Сергее Романове известно, что он принимал участие в разработке и эксплуатации систем жизнеобеспечения и терморегулирования на орбитальных станциях «Салют-7» и «Мир», орбитальном корабле «Буран», руководил работами по разработке систем жизнеобеспечения и теплового режима космических кораблей «Союз» и «Прогресс», малых исследовательских модулей «Рассвет» и «Поиск», многоцелевого лабораторного модуля МКС.