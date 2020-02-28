Глава Челябинска призывает горожан проголосовать за фестиваль граффити

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28 февраля 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

С таким предложением она обратилась к своим подписчикам в Instagram.

Как сообщали «Аргументы недели», в интернете идет голосование за выбор трех площадок для фестиваля «Культурный код». Напомним, это фестиваль граффити, в рамках которого 40 художников будут расписывать фасады домов. За право проведения фестиваля борются шесть регионов: Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ставропольский край, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области. В настоящий момент Челябинск занимает в этом рейтинге второе место, за него проголосовало почти 47 тысяч человек, на первом месте — Республика Татарстан (51 тысяча голосов).

Наталья Котова призывает челябинцев поддержать родной город.

«Уважаемые мои подписчики, поддержите, пожалуйста, Челябинск, - пишет она. - Уверена, что городу будет полезен такой фестиваль. Вы наверняка заметили, как стрит-арт меняет Челябинск. Благодаря граффити наша привычная, да что тут скрывать, местами скучная советская архитектура оживает, получает второе рождение».





Проголосовать за Челябинск можно по ссылке.