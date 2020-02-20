Алексей Текслер попросил челябинцев проголосовать за уличный фестиваль

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20 февраля 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Глава Челябинской области обратился к жителям Челябинска с просьбой проголосовать за выбор площадки фестиваля «Культурный код».

Как сообщали «Аргументы недели», фестиваль уличного искусства «Культурный код» пройдет в трех российских городах. Бороться за право проведения фестиваля будет и Челябинск. Планируется, что с 15 апреля по 30 октября в мероприятиях фестиваля примут участие около 40 художников. Они будут воплощать свои фантазии на фасадах домов. Алексей Текселер в Instagram попросил южноуральцев принять участие в голосовании.

«Помните историю с граффити «Девушка встречает гостей» на доме по улице Труда? Рисунок закрасили, это вызвало волну негодования в СМИ и соцсетях Я тогда высказал свою позицию: наши города должны выглядеть ярче. Тем более, есть хорошие примеры. Так, Сатка гордится международным фестивалем Satka Street Art Fest. Пусть современное уличное искусство украсит наши города», - отметил Алексей Текслер.

Проголосовать за Челябинск можно здесь.