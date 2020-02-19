Челябинск будет бороться за право проведения фестиваля «Культурный код»

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19 февраля 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Голосование за выбор трех городов, которые станут площадками для проведения креативного фестиваля, началось в «ВКонтакте» в группе платформы «Россия — страна возможностей».

Голосование будет завершено 3 марта. Заявки на проведение фестиваля поступили от Ленинградской, Челябинской, Нижегородской областей, Республики Саха, Удмуртской Республики и многих других регионов.

В рамках фестиваля молодые художники смогут реализовать свой талант на 60-метровых фасадов домов. Организаторы фестиваля — президентская платформа «Культурный код» и Общероссийский народный фронт. Сопредседатель ОНФ Алексей Комиссаров отметил, что «Культурный код» позволит улучшить облик российских городов. Регионы, не вошедшие в топ-3 по итогам голосования, смогут провести на своей территории различные творческие мероприятия.

Как сообщают организаторы, с 15 апреля по 30 октября в мероприятиях фестиваля примут участие 40 художников из разных стран мира, которые создадут около 100 работ. Проголосовать за место проведения фестиваля можно здесь.