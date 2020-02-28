Спикер Госдумы назвал самых активных депутатов по итогам февраля

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28 февраля 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал депутатов, чья деятельность в зале пленарных заседаний, на его взгляд, была самой активной в уходящем месяце.

По словам Володина, ими стали представитель «Единой России» Ольга Окунева, Алексей Куринный, представляющий фракцию КПРФ, Сергей Иванов из ЛДПР и справедливорос Олег Нилов.

Что касается активности работы думских комитетов, то Володин отметил активную деятельность комитета по образованию и науке

В первую очередь, это связано с подготовкой к рассмотрению закона о бесплатном горячем питании в школах.

«Это важная законодательная инициатива президента, направленная на укрепление здоровья наших детей», – заявил Володин.

Ранее в Госдуме назвали самый важный закон, принятый в уходящем месяце.