Спикер Госдумы назвал самых активных депутатов по итогам февраля

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал депутатов, чья деятельность в зале пленарных заседаний, на его взгляд, была самой активной в уходящем месяце.
По словам Володина, ими стали представитель «Единой России» Ольга Окунева, Алексей Куринный, представляющий фракцию КПРФ, Сергей Иванов из ЛДПР и справедливорос Олег Нилов.
Что касается активности работы думских комитетов, то Володин отметил активную деятельность комитета по образованию и науке
В первую очередь, это связано с подготовкой к рассмотрению закона о бесплатном горячем питании в школах.
«Это важная законодательная инициатива президента, направленная на укрепление здоровья наших детей», – заявил Володин.
Ранее в Госдуме назвали самый важный закон, принятый в уходящем месяце.