В Госдуме назвали самый важный закон, принятый в уходящем месяце

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28 февраля 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

kremlin.ru

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятый депутатами в феврале. Он считает, что это законопроект о расширении программы материнского капитала в России.

Володин уверен: данный закон очень ждали люди. Также спикер по итогам прошедшего месяца отметил работу комитета по образованию и науке за подготовку к рассмотрению проекта о бесплатном горячем питании в школах.

Известно, что изменения в материнском капитале коснутся семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года. Россияне при рождении первого ребенка получают 466 617 рублей. Если появляется второй, выплаты увеличатся на 150 тысяч рублей. Кроме того, программа продлевается до 2026 года, а процедура получения помощи стала максимально простой и оперативной.

Председатель комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников заявил, что в России второй раз за год может смениться состав правительства, если будут приняты поправки в Конституцию.