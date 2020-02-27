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В Госдуме допустили смену правительства России второй раз за год

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Госдуме допустили смену правительства России второй раз за год
Заседание комитета, фото: duma.gov.ru

Председатель комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников заявил, что в России второй раз за год может смениться состав правительства, если будут приняты поправки в Конституцию РФ.

"Юридически внесение поправок в Конституцию может повлечь пересмотр состава правительства", - ответил парламентарий на вопрос депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.

Парфенов поинтересовался, можно ли расценивать прозвучавшее как то, что спустя какой-то непродолжительный период после принятия поправок возможен пересмотр состава кабинета министров".

Как объяснил Крашенинников,  "после проведения общенародного голосования и после подведения итогов следующий, к примеру, министр, который будет назначаться, он уже ... пойдет на процедуру утверждения через Думу". По его словам, прокуроры субъектов РФ будут проходить процедуру консультаций в Совете Федерации. По этим новым правилам "Федеральное собрание начнет работать немедленно", отметил Крашенинников.

Внесенный в Госдуму президентский законопроект предусматривает, в частности, что Госдума будет утверждать министров, кроме глав силовых ведомств, а также вице-премьеров и премьер-министра. Поправки в Основной закон страны также предусматривают изменение полномочий президента.

Павел Крашенинников входит в группу общественности, которая работает на изменением Конституции РФ. 

Правительство Дмитрия Медведева после оглашения Владимиром Путиным Послания к Федеральному собранию, подало в отставку.

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ИЧ

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