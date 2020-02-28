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Екатерина Андреева раскрыла секрет своего омоложения и "напугала" поклонников

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Екатерина Андреева раскрыла секрет своего омоложения и
Екатерина Андреева, Instagram

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками секретами «вечной молодости» и показала свой прием у соответствующего специалиста. Однако действия 57-летней знаменитости «напугали» пользователей, сообщает kp.ru.

«Если хочешь быть красивой - будь. Я выбираю иголки, которые не оставляют следы и отлично работают, укрепляя мышцы и тургор кожи. Своевременное начало использования этой методики может предупредить перерастяжение тканей лица и необходимость их оперативного удаления», - отметила одна из самых красивых телеведущих, по мнению общественности.

Она добавила, что прибегать к помощи пластических хирургов – это не ее метод.

Однако поклонники больше заволновались, чем порадовались за телеведущую:

«Вы бесстрашная женщина»

«Мне даже смотреть больно, а Вы еще и шутите во время экзекуции»

«Мама дорогая. Как часто нужно делать эту процедуру. Вы, конечно, точно самурайка»

 
 
 
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Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)27 Фев 2020 в 12:58 PST

БА

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