Екатерина Андреева раскрыла секрет своего омоложения и

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками секретами «вечной молодости» и показала свой прием у соответствующего специалиста. Однако действия 57-летней знаменитости «напугали» пользователей, сообщает kp.ru.
«Если хочешь быть красивой - будь. Я выбираю иголки, которые не оставляют следы и отлично работают, укрепляя мышцы и тургор кожи. Своевременное начало использования этой методики может предупредить перерастяжение тканей лица и необходимость их оперативного удаления», - отметила одна из самых красивых телеведущих, по мнению общественности.
Она добавила, что прибегать к помощи пластических хирургов – это не ее метод.
Однако поклонники больше заволновались, чем порадовались за телеведущую:
«Вы бесстрашная женщина»
«Мне даже смотреть больно, а Вы еще и шутите во время экзекуции»
«Мама дорогая. Как часто нужно делать эту процедуру. Вы, конечно, точно самурайка»
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