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Эталонная медицина. В городе сутки не могли найти препарат, чтобы помочь фельдшеру, на которую попала кровь больного СПИДом

, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

Эталонная медицина. В городе сутки не могли найти препарат, чтобы помочь фельдшеру, на которую попала кровь больного СПИДом

Об уровне медицины в России не пишут только ленивые. Недавно Счетная палата опубликовала доклад, что в 40% детских больниц и поликлиник страны нет отопления, а в 30 – канализации и водопровода. Вот еще одна иллюстрация состояния российского здравоохранения - лекарств нет даже для самих медиков.

В Златоусте кровь пациента, больного СПИДом, попала в глаз фельдшеру скорой помощи. Больше суток по всему городу искали противовирусный препарат, который нужно было принять в срочном порядке. Обнаружить его не удалось ни в одном медучреждении города, включая роддомы, куда привозят будущих матерей со всех близлежащих населенных пунктов.

«Когда с момента ЧП прошло более 12 часов, лекарства все еще не было и нужная помощь фельдшеру не была оказана. Начальство давит на девчонку: мол, сама виновата, надо было очки надевать. Я же советую обращаться в правоохранительные органы: налицо — факт неоказания медицинской помощи. Правила говорят, что препарат нужно принять в течение 72 часов. Он максимально эффективен, если принят в первые два — три часа. Далее риск инфицирования возрастает», — рассказала изданию 74.ru депутат Законодательного Собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, к которой обратились за помощью близкие девушки.

В итоге в городе так и не нашли нужных препаратов и только после звонка местному министру здравоохранения, девушка поехала в Челябинск и там получила нужное ей лекарство. «Наверное поэтому наша медицина называется эталонной?», - спрашивают люди в Сети.

БИ

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