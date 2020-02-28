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В Сочи отправлен вертолет для поисков детей, пропавших во вторник

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Сочи отправлен вертолет для поисков детей, пропавших во вторник
pixabay.com

В Сочи вертолет возобновил поиск двух подростков, пропавших во вторник. Об этом сообщает «РИА - Новости» со ссылкой на  ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасательная операция продолжается уже 4 день. В ней участвуют более 260 спасателей, представителей полиции, Росгвардии, казачества и волонтеров. Также применяется авиация, несмотря на дождливую погоду.

Поисковые работы в городе продолжались всю ночь по береговой линии. Сообщается, что в  07.20 по московскому времени для поиска вылетел вертолет МЧС РФ со спасателями на борту.

Ранее на трассе Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск – Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли пять человек.

ЕЧ

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В мире

Условие вторжения Турции в Сирию и начала «большой войны» озвучили в прессе

Условие вторжения Турции в Сирию и начала «большой войны» озвучили в прессе

В СМИ назвали условие, при котором Анкара должна решиться на полномасштабное вторжение в Сирию, где накануне в результате авиаатаки правительственных сил были уничтожены более тридцати турецких военных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится…

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