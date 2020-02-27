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Проигравший выборы бывший депутат Верховной Рады устроился водителем такси?

, 18:15 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Проигравший выборы бывший депутат Верховной Рады устроился водителем такси?
еще депутат Михаил Гаврилюк в эфире украинского ТВ

Попавший в предыдущий украинский парламент на волне майдана казак Михаил Гаврилюк стал таксистом. Об этом сообщили украинские СМИ.

Рассказывая о бывшем депутате Верховной Рады, который стал водителем такси, журналисты цитировали киевлянку Аллу Желизняк. Она опубликовала фото таксиста в соцсетях. И он подозрительно похож на Гаврилюка.

«Вызвала сегодня такси», — пояснила жительница Киева в подписи к фото: «На водителя обратила внимание, как выходила из машины. Зовут Михаил. Скажите, что ошибаюсь. Вживую еще более похож».

Михаил Гаврилюк стал депутатом Верховной Рады на волне майдана. Украинцы знали его, как казаком. В начале года он попал в скандал, когда выяснилось, что бывший парламентарий строит трехэтажный особняк. При этом казак утверждал, что гол, как сокол, а имение он строит на деньги жены.

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