Проигравший выборы бывший депутат Верховной Рады устроился водителем такси?

Попавший в предыдущий украинский парламент на волне майдана казак Михаил Гаврилюк стал таксистом. Об этом сообщили украинские СМИ.
Рассказывая о бывшем депутате Верховной Рады, который стал водителем такси, журналисты цитировали киевлянку Аллу Желизняк. Она опубликовала фото таксиста в соцсетях. И он подозрительно похож на Гаврилюка.
«Вызвала сегодня такси», — пояснила жительница Киева в подписи к фото: «На водителя обратила внимание, как выходила из машины. Зовут Михаил. Скажите, что ошибаюсь. Вживую еще более похож».
Михаил Гаврилюк стал депутатом Верховной Рады на волне майдана. Украинцы знали его, как казаком. В начале года он попал в скандал, когда выяснилось, что бывший парламентарий строит трехэтажный особняк. При этом казак утверждал, что гол, как сокол, а имение он строит на деньги жены.