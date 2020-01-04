Скандального нищего экс-депута Верховной Рады поймали на строительстве особняка

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4 января 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Михаил Гаврилюк на скриншоте youtube-видео

Поднявшийся на волне Майдана бывший нищий украинский депутат-казак Михаил Гаврилюк строит трехэтажный особняк в Карпатах. Украинские СМИ напомнили, он был гол, как сокол, а потом опубликовали объяснение Гаврилюка.

Объяснением депутата стала, якобы, удачная женитьба.

«Моя жена не только помогает мне обогащаться знаниями, но и обогащает меня материально!» — заявил Гаврилюк: «На том замечательном участке с "водопадом" всегда был огород, который обрабатывали бабушка и дедушка моей жены...»

На самом деле бывший депутат женился на 22-летней студентке. Это произошло в 2016 году, и особым богатством девушка не отличалась.

Каких-либо существенных доходов Гаврилюк во время своего депутатся в декларации не указывал. О нем говорил, что он «гол, как сокол» и получил известность после скандального ролика, в котором он был предстал голым во время задержания.