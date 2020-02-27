Минздрав объяснил отсутствие в трети больниц России водопровода

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27 февраля 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Приведенные в отчете Счетной палаты данные, в том числе о том, что в 30,5% медучреждений России нет водопровода, включают информацию о зданиях, в которых не оказывается непосредственно медпомощь.

Минздрав утверждает, что статистическая форма, которая была использована Счетной палатой при подготовке данных, включает информацию о гаражах, складах, компрессорных и трансформаторных подстанциях, котельных и др.

Также в ведомстве отметили, что в настоящий момент продолжается "изучение и согласование региональных программ развития первичной медико-санитарной помощи в рамках модернизации первичного звена здравоохранения".

Напомним, как ранее писали АН, аудиторы Счетной палаты проверили 116 865 зданий детских медучреждений: в 41,1% поликлиник и больниц отсутствует центральное отопление, в 35% нет канализации, в 30,5% - водопровода.