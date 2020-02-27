Архивные учреждения в России могут избавить от кассовой техники

//Общество 13+

27 февраля 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Госдуму внесен законопроект, освобождающий государственные и муниципальные архивы от необходимости применять контрольно-кассовые машины (ККМ) при оказании платных услуг.

«Действующий закон «О применении контрольно-кассовой техники» полностью охватывает всю систему платежей, определяет правила для всех участников этого рынка. Но мы видим, что в некоторых ситуациях внедрение ККМ будет чрезмерным, и предлагаем расширить список учреждений, которым кассовая техника не обязательна. Государственные и муниципальные архивы самостоятельно не оперируют средствами, вырученными при оказании платных услуг. Система контроля там такова, что установка ККМ бессмысленна», – считает из авторов документа, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев.

Он пояснил, что по закону деньги за оказание платных услуг вносятся пользователями на лицевой счет архива в казначействе. Почти всегда для этого используются расчеты в электронной форме, что обеспечивает дополнительный контроль.

Поскольку услуги архивов не подлежат налогообложению, отпадает необходимость еще в одной функции ККМ – фиксации сведений для налоговой отчетности.

Ранее сообщалось, что Совет Госдумы рассмотрит законопроект о запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ.