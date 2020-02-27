Один триллион бюджетных рублей будет стоить отмена НДФЛ для бедных россиян

//Общество 13+

27 февраля 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

По данным федеральной налоговой службы, потери бюджета в случае отмены НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ составят более 1 трлн рублей.

При этом ставка налога для богатых принесет «копейки» и не решит вопрос социальной справедливости, считает глава управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Валерий Засько.

Основные поступления от уплаты налога на доходы физических лиц государству приносят граждане с невысокими доходами. И хотя уровень доходов большинства россиян низкий, отмена НДФЛ для граждан с зарплатами на уровне МРОТ приведет к потере для бюджетной системы свыше 1 трлн рублей.

По данным за 2018 год, почти 65% населения зарабатывали от 114 тысяч до 1 млн рублей в год, а официальная зарплата 28,2% граждан не превышала 10 тысяч рублей в месяц. Лишь 6,9% россиян получали зарплату свыше 1 млн руб. в год.

«Если рассуждать оторвано от реальности, то было бы справедливо, если бы богатые облагались более высокими налогами. Но если мы окунемся в действительность и расчеты, то это не совсем так», — сказал Засько.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о снижении ставки НДС.