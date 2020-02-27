На Украине рассекретили документы с правдой о Майдане

//Общество 13+

27 февраля 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

майдан на фото Globallookpress.com/ Emeric Fohlen

Развенчан один из главных мифов майдана: кто начал стрелять первым. Теперь обнародованы документы, в которых разъясняется кто развязал киевскую бойню 20 февраля 2014 года.

Документы опубликовали украинские СМИ. В их распоряжении оказались результаты экспертизы, которая была проведена после расстрелов на Майдане.

Согласно заключению экспертов, первый случай гибели майдановца был зафиксирован в 9 утра. А первые сотрудники правоохранительных органов были убиты в 8:10.

Все эти годы официальный Киев тщательно культивировал легенду о том, что 20 февраля силовики начали стрелять, это спровоцировало участников переворота на ответные действия и погромы. Но судя по документам все произошло совершенно наоборот.

Сейчас потихоньку начинает вскрываться неудобная для идеологов украинского переворота правда о майдане. Ранее уже сообщалось, что участников погромов убивали грузинские снайперы, а не стрелки со стороны силовиков.