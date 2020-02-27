Все новости >>

//Общество 13+

На Украине рассекретили документы с правдой о Майдане

, 16:01 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Украине рассекретили документы с правдой о Майдане
майдан на фото Globallookpress.com/ Emeric Fohlen

Развенчан один из главных мифов майдана: кто начал стрелять первым. Теперь обнародованы документы, в которых разъясняется кто развязал киевскую бойню 20 февраля 2014 года.

Документы опубликовали украинские СМИ. В их распоряжении оказались результаты экспертизы, которая была проведена после расстрелов на Майдане.

Согласно заключению экспертов, первый случай гибели майдановца был зафиксирован в 9 утра. А первые сотрудники правоохранительных органов были убиты в 8:10.

Все эти годы официальный Киев тщательно культивировал легенду о том, что 20 февраля силовики начали стрелять, это спровоцировало участников переворота на ответные действия и погромы. Но судя по документам все произошло совершенно наоборот.

Сейчас потихоньку начинает вскрываться неудобная для идеологов украинского переворота правда о майдане. Ранее уже сообщалось, что участников погромов убивали грузинские снайперы, а не стрелки со стороны силовиков.

//картина дня

При сохранении текущих тенденций украинское государство ждет развал. Соответствующий прогноз озвучил Алексей Муратов, представитель действующего в непризнанной ДНР движения «Донецкая Республика».

При сохранении текущих тенденций украинское государство ждет развал. Соответствующий прогноз озвучил Алексей Муратов…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В условиях отсутствия договора у наблюдателей исчезает право на дипломатический иммунитет и, соответственно, если не будет меняться российское законодательство, такие…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

ООО «Новый канал» подал иск к Службе безопасности и Министерству культуры, молодежи и спорта Украины из-за запрета на въезд участнице российского комедийного шоу Comedy…

//новости ан

Иркутские полицейские пытались разбудить нетрезвого пассажира такси электрошокером, но, похоже, перестарались. СКР возбудил дело о превышении должностных полномочий…

В 41,1% детских поликлиник и больниц в России отсутствует центральное отопление. Такие данные опубликовала Счетная палата. Аудиторы проверили 116 865 зданий детских…