На Украине рассекретили документы с правдой о Майдане

Развенчан один из главных мифов майдана: кто начал стрелять первым. Теперь обнародованы документы, в которых разъясняется кто развязал киевскую бойню 20 февраля 2014 года.
Документы опубликовали украинские СМИ. В их распоряжении оказались результаты экспертизы, которая была проведена после расстрелов на Майдане.
Согласно заключению экспертов, первый случай гибели майдановца был зафиксирован в 9 утра. А первые сотрудники правоохранительных органов были убиты в 8:10.
Все эти годы официальный Киев тщательно культивировал легенду о том, что 20 февраля силовики начали стрелять, это спровоцировало участников переворота на ответные действия и погромы. Но судя по документам все произошло совершенно наоборот.
Сейчас потихоньку начинает вскрываться неудобная для идеологов украинского переворота правда о майдане. Ранее уже сообщалось, что участников погромов убивали грузинские снайперы, а не стрелки со стороны силовиков.