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//Общество 13+

В России могут ужесточить наказание за наркопреступления

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

В России могут ужесточить наказание за наркопреступления
Фото: соцсети

В Госдуме подготовлены поправки об усилении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

В комитете по безопасности и противодействию коррупции подготовили поправки в статью 230 Уголовного кодекса РФ, усиливающие ответственность за распространение наркотических веществ через интернет.

По словам председатель комитета Василия Пискарева, изменения предусматривают введение в УК дополнительного квалифицирующего признака – использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

«Законопроектом предлагается ужесточить ответственность за него путем повышения нижнего предела санкции, предусмотренной УК РФ, до 12 лет лишения свободы. Максимальное наказание по данной статье УК РФ предусматривает 15 лет лишения свободы», – пояснил Пискарев.

По его словам, это «необходимо, поскольку интернет существенно повышает степень общественной опасности данного деяния».

О необходимости «вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете» ранее говорил президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что иностранные организации могут быть замешаны в пропаганде наркотиков среди российской молодежи.

ДВа

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