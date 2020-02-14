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Иностранные организации могут быть замешаны в пропаганде наркотиков среди российской молодежи

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Иностранные организации могут быть замешаны в пропаганде наркотиков среди российской молодежи
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме предлагают внести поправки в УК об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в наркопреступления. Об этом стало известно в ходе заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

По словам председателя комиссии Василия Пискарева, иностранное влияние направлено на увеличение количества наркопотребителей через формирование в обществе, в первую очередь у детей и молодежи, терпимого отношения к потреблению наркотиков.

«Это представляет прямую угрозу демографическому росту нашей страны и сохранению традиционных нравственных ценностей российского общества», – заявил Пискарев.

По его словам, речь идет о таких неправительственных организация (НПО) организациях, как Фонд «Открытое общество» (США), «Открытая Россия» (Великобритания), «Человек в беде» (Чехия), Национальный фонд в поддержку демократии (США), Международный республиканский институт (США), Национальный демократический институт (США) и Атлантический совет (США), а также о трех иноСМИ – интернет-издание «Медуза» (Латвия), Би-Би-Си (Великобритания) и «Радио Свобода» (США).

Председатель комиссии рассказал, что радио «Свобода» и «Медуза» активно освещают подобные несогласованные акции, и привел в пример материалы о так называемом конопляном марше в Санкт-Петербурге.

Признанные в России нежелательными НПО, например «Открытой Россией», распространяется информация о способах ухода от уголовной и административной ответственности за наркоправонарушения.

Ранее сообщалось, что новые штрафы ждут иностранные СМИ, работающие в России как иностранные агенты.

ДВа

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