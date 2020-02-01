Новые штрафы ждут иностранные СМИ, работающие в России как иностранные агенты

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1 февраля 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

С 1 февраля за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, или учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иноагента, будет грозить штраф. Максимальный штраф составит 5 млн рублей.

Для граждан штраф составит 10 тыс. рублей, для должностных лиц – 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – 500 тыс. рублей. Это при условии, что нарушение допущено в первый раз, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Санкции за повторное нарушение закона заметно ужесточаются: гражданин заплатит 50 тыс. рублей, должностное лицо 100 тысяч, а юрлицо оштрафуют на 1 млн рублей.

В КоАП РФ прописано и наказание за грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента. За такой проступок гражданина ждет штраф в 100 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток, должностные лица выложат 200 тыс. рублей штрафа, а юридические – 5 млн рублей.

Под грубым нарушением понимается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение предусмотренного федеральным законом о СМИ порядка деятельности иноСМИ, выполняющего функции ино-агента.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь РФ предлагал штрафовать распространителей незарегистрированных иноСМИ.