Путин рассказал о своём отношении к смартфонам

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27 февраля 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Российский президент Владимир Путин рассказал, как часто использует смартфоны и что думает о технологическом прогрессе в современном мире. Глава государства отметил, что препятствовать развитию технологий ни в коем случае не следует.

Президент признался, что сам редко пользуется смартфонами, поскольку ему проще общаться через специальную связь. «Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента», - объяснил Путин. При этом он заверил, что хоть и редко пользуется мобильным телефоном, все равно комфортно ощущает себя в эпоху смартфонов.

Владимир Путин отметил стремительное развитие технологического прогресса и заверил, что никто в стране не собирается препятствовать его развитию.