Сенатор: Контроль над соблюдением договора СНВ-3 потребует изменить некоторые положения законодательства

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27 февраля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

В Совете Федерации обсудили будущее договора между Россией и США о сокращении стратегических наступательных (СНВ-3).

Для контроля над соблюдением договора СНВ-3 после истечения срока его действия, придется изменить некоторые положения российского законодательства. Об этом заявил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

«В следующем году действие нынешнего договора истекает. С российской стороны проявлена воля его сохранить, но с американской стороны ясности в этот вопрос так и не внесено», – отметил сенатор.

По его мнению, это связано с общей линией Соединенных Штатов на последовательную ликвидацию всей системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

«В рамках ведущихся дискуссий высказывается мнение, что и после истечения срока действия СНВ-3 можно будет продолжать де-факто контроль за его соблюдением. Но в этом случае, России придется менять действующее законодательство, поскольку речь идет о допуске иностранных наблюдателей к местам дислокации ракет», – добавил Косачев.

Он также заметил, что в условиях отсутствия договора у наблюдателей исчезает право на дипломатический иммунитет и, соответственно, если не будет меняться российское законодательство, такие инспекции не будут возможны.