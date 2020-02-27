Путин предложил таргетировать бедность и выстраивать политику по повышению доходов людей

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27 февраля 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Президент России не считает, что людям, управлявшим страной в 90-е годы, было все равно, что будет с рядовым гражданином.

По словам главы государства, «эти люди думали, что правильно выстроенная экономическая политика, обеспечивающая ее эффективное функционирование, автоматически будет приводить к решению социальных вопросов».

«Не все так думали, но в основном, те, кто принимали решения, считали так. Но оказалось, что это не совсем так или совсем не так», – сказал Путин на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

«Есть такое выражение «таргетировать инфляцию» – целенаправленно понижать, понижать и понижать. Выясняется, что если мы хотим избавиться, скажем, от бедности, нужно таргетировать бедность, нужно выстраивать целенаправленно политику по повышению доходов людей, по снижению уровня тех, кто проживает за чертой бедности и так далее», – заявил российский лидер.