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Крашенинников: Интерес россиян к изменениям в Конституцию растет

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Крашенинников: Интерес россиян к изменениям в Конституцию растет
Фото: сайт Госдума РФ

Самое большое внимание граждан привлекают социальные темы, политическая реформа и обеспечение территориальной целостности страны.

Об этом на заседании рабочей группы по внесению поправок в основной закон РФ сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, на первом месте обращения, посвященные закреплению гарантий социального обеспечения в Основном законе. Среди официальных поправок в комитет такие предложения составляют четверть от общего количества.

«Что касается поддержки, социологи нам говорят, что свыше 97 процентов граждан поддерживают эти поправки. Указание на ежегодную индексацию пенсий и увязка МРОТ с величиной прожиточного минимума укрепляют позитивное отношение к этим предложениям», – сказал парламентарий.

На втором месте – защита и поддержка семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, эти поправки поддерживают 96 процентов граждан.

На третьем месте поправки, касающиеся международного права: обеспечение территориальной целостности и суверенитета государства – их, по данным социологических исследований, поддерживает 90% населения.

Накануне была определена дата проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.

ДВа

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