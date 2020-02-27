Крашенинников: Интерес россиян к изменениям в Конституцию растет

Самое большое внимание граждан привлекают социальные темы, политическая реформа и обеспечение территориальной целостности страны.
Об этом на заседании рабочей группы по внесению поправок в основной закон РФ сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, на первом месте обращения, посвященные закреплению гарантий социального обеспечения в Основном законе. Среди официальных поправок в комитет такие предложения составляют четверть от общего количества.
«Что касается поддержки, социологи нам говорят, что свыше 97 процентов граждан поддерживают эти поправки. Указание на ежегодную индексацию пенсий и увязка МРОТ с величиной прожиточного минимума укрепляют позитивное отношение к этим предложениям», – сказал парламентарий.
На втором месте – защита и поддержка семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, эти поправки поддерживают 96 процентов граждан.
На третьем месте поправки, касающиеся международного права: обеспечение территориальной целостности и суверенитета государства – их, по данным социологических исследований, поддерживает 90% населения.
Накануне была определена дата проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.