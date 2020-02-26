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Назван день голосования по Конституции, он будет оплачиваемым выходным

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Назван день голосования по Конституции, он будет оплачиваемым выходным
Конституция, Zamir Usmanov/Global Look Press
Стало известно, когда состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Информацию предоставил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
 
Голосование будет проведено 22 апреля текущего года. Эту дату ранее на встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок предложил ее сопредседатель Андрей Клишас. Политик отметил, что к 19 апреля завершается православный пост, а уже 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, поэтому 22 апреля является оптимальной датой. Российский лидер с этим согласился.
 
Павел Крашенников также сообщил, что день голосования, который выпадает на среду, будет оплачиваемым выходным.
ЕТ

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