Назван день голосования по Конституции, он будет оплачиваемым выходным

Стало известно, когда состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Информацию предоставил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Голосование будет проведено 22 апреля текущего года. Эту дату ранее на встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок предложил ее сопредседатель Андрей Клишас. Политик отметил, что к 19 апреля завершается православный пост, а уже 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, поэтому 22 апреля является оптимальной датой. Российский лидер с этим согласился.