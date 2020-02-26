Все новости >>

//Общество 13+

Интерес россиян к голосованию за поправки к Конституции будут подогревать с помощью лотереи

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Интерес россиян к голосованию за поправки к Конституции будут подогревать с помощью лотереи
Фото: соцсети

Лотереи и викторины могут стать серьезными помощниками власти в обеспечении явки россиян на голосование по поправкам к Конституции.

В трех уральских регионах уже есть опыт использования такой технологии. В Тюмени, Ханты-Мансийском АО и Свердловской области такая практика привлечения на участки для голосования уже доказала свою эффективность на выборах регионального и федерального уровней.

Согласно данным ВЦИОМ, 41% опрошенных россиян заявили, что точно примут участие в голосовании по поправкам к Конституции, 25% – скорее примут и 11% не пойдут голосовать. Региональные власти ориентируются на цифру явки в 60% – это вводная администрации президента.

По некоторым данным, к мобилизации перед голосованием подключат самые успешные практики регионов по повышению явки. В частности,  в пример всем остальным регионам были поставлены лотереи на избирательных участках, которые проходили на Урале. Положительный опыт других регионов по привлечению на избирательные участки также будет использован.

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании.

ДВа

//картина дня

Общество

Почему Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа?

Почему Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа?

Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа из-за того, что ведомство не справлялось со своими задачами. Такое предположение выдвинуто в материале, размещенном на страницах СМИ.

Ситуация в сирийском Идлибе развивается по сценарию «странной войны». Вроде бы идёт только с террористами, но одновременно и с турками. С другой стороны – никакой войны с турками никто не ведёт. Это отрицают все стороны, включая и Анкару.

Ситуация в сирийском Идлибе развивается по сценарию «странной войны». Вроде бы идёт только с террористами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Устроившая из своей жизни Санту-Барбару Рита Дакота продолжает делиться подробностями своего нового романа. Она публично признается в любви новому возлюбленному, который…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

О новых тенденциях на Ближнем Востоке, неистощимом потенциале сопротивления гегемонии Запада, крепнущем влиянии Ирана, остающегося загадкой для Запада, и перспективах…

//новости ан

//новости ан

В Тюмени уже на протяжении недели происходит голодовка инвалидов и членов многодетных семей. По их мнению, права человека, гарантированные Конституцией Российской…

Актриса Светлана Светличная удивлена тем, что некоторые эстрадные певицы пели под фонограмму, пили, а теперь жалуются на размер своей пенсии. По мнению артистки, певицам…

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы посольства США в Кишинёве провести конкурс на получение гранта. Он пройдет…

//новости ан