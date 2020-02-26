Интерес россиян к голосованию за поправки к Конституции будут подогревать с помощью лотереи

//Общество 13+

26 февраля 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

Лотереи и викторины могут стать серьезными помощниками власти в обеспечении явки россиян на голосование по поправкам к Конституции.

В трех уральских регионах уже есть опыт использования такой технологии. В Тюмени, Ханты-Мансийском АО и Свердловской области такая практика привлечения на участки для голосования уже доказала свою эффективность на выборах регионального и федерального уровней.

Согласно данным ВЦИОМ, 41% опрошенных россиян заявили, что точно примут участие в голосовании по поправкам к Конституции, 25% – скорее примут и 11% не пойдут голосовать. Региональные власти ориентируются на цифру явки в 60% – это вводная администрации президента.

По некоторым данным, к мобилизации перед голосованием подключат самые успешные практики регионов по повышению явки. В частности, в пример всем остальным регионам были поставлены лотереи на избирательных участках, которые проходили на Урале. Положительный опыт других регионов по привлечению на избирательные участки также будет использован.

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании.