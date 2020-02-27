Московская больница разместила тендер на покупку иконостаса за почти миллион рублей

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27 февраля 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве учреждение здравоохранения - Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого на сайте госзакупок разместило почти на миллион рублей необычный тендер.

Нет это не дорогостоящее диагностическое оборудование и даже не расходные медицинские материалы, а аукцион на поставку иконостаса с иконами.

И это все на фоне отчета аудиторов Счетной палаты о том, что бюджетные средства, которые направляются на оснащение детских поликлиник и больниц, расходуются неэффективно.

Однако, отвечающий за закупки сотрудник медицинского центра подтвердил, что иконостас предназначен для храма, который находится на первом этаже клиники и сообщил, что бюджетные деньги на эту покупку центр тратить не будет. «Закупка осуществляется не на бюджетные деньги. Это пожертвования, то, что называется доходы от предпринимательской деятельности и прочее», — цитируют специалиста "Открытые медиа".

«Ну а как же на Бога надейся, а сам не плошай», «Похоже, скоро болезни будут лечить амулетами», «И это светское, цивилизованное государство?», «Лучше бы всю эту благотворительность потратили на лечение детей, чем на новодел от иконописи», - комментируют новость в Сети.