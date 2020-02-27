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Киев разрешил украинцам управлять космическими кораблями

, 12:06 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Минэкономразвития Украины

Киев разрешил украинцам управлять космическими кораблями
астронавт на фото Globallookpress.com/ Caters News Agency Ltd

Украинский кабмин снял запрет с космической деятельности частных компаний. Как заявляет киевский минэкономразвития, теперь Украина заживет.

Правительство Украины разрешило частникам участвовать в космических проектах. Такое решение было принято в ходе заседания.

«Отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве», — сообщила пресс-служба украинского министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Упомянутое сообщение ведомства — это цитата четвертого пункта из перечня того, что разрешил украинский кабмин частным компания. Помимо этого, официальный Киев разрешил фирмам испытывать ракеты-носители, запускать их и возвращать аппараты с околоземной орбиты.

Теперь на Украине ждут инвестиций в космическую отрасль. Ожидания кажутся весьма странными. У Зеленского большие проблемы с экономикой. Пару дней назад он требовал от правительства выплатить зарплату шахтерам. На Украине есть крупнейшее авиационное предприятие, которое осталось еще с советских времен. Но оно дышит на ладан.

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