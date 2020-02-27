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Путин призвал более тщательно следить за качеством подготовки водителей в автошколах

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Путин призвал более тщательно следить за качеством подготовки водителей в автошколах
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал продолжать работу в части обеспечения безопасности дорожного движения.

Он предложил «шире применять современные технические средства контроля и автоматизированные системы, более тщательно следить за качеством подготовки водителей в автошколах, оказанием экстренной медицинской помощи и эвакуацией пострадавших с мест ДТП». Об этом глава государства заявил на заседании коллегии МВД РФ.

По словам Путина, за последние восемь лет смертность на дорогах сократилась более чем на треть, в чем, безусловно, заслуга сотрудников ГИБДД, однако, судя по документам, среди погибших в результате ДТП почти 90 процентов – граждане в возрасте от 18 до 50 лет.

«Как жалко – люди уходят из жизни в результате ДТП в таком возрасте. Поэтому работа должна быть на этом направлении продолжена», – сказал президент.

По мнению Путина, нужно уделить повышенное внимание нужно соблюдению требований к перевозкам пассажиров. И если с автобусными перевозками наметились некоторые положительные сдвиги, то более чем в полтора раза возросло количество ДТП, совершённых водителями такси.

«Число погибших при этом увеличилось более чем на треть, раненых – в полтора раза. Прошу вместе с коллегами из Минтранса, других ведомств обратить на это особое внимание и предложить эффективные механизмы исправления ситуации», – добавил Путин.

Ранее в Госдуме рассказали, что думают о новых штрафах для водителей.

ДВа

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