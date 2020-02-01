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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Госдуме рассказали, что думают о новых штрафах для водителей

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме рассказали, что думают о новых штрафах для водителей
Фото: сайт Госдума РФ

Председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что усиление репрессивных механизмов, предложенных в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), «не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию».

По его мнению, необходим взвешенный подход, а также соблюдение баланса «репрессивности и превентивности мер Кодекса, поскольку в первую очередь он должен способствовать защите нарушенных прав граждан и юридических лиц и служить профилактике правонарушений, обеспечению законности и правопорядка».

Парламентарий отметил, что проект нового КоАП напоминает ту редакцию, что уже была отклонена Госдумой.

«Проектом предлагается в несколько раз увеличить большинство штрафов, повысить сроки привлечения лица к административной ответственности. Особенно вызывает недоумение сильное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложение ввести накопительную систему нарушений в этой сфере, а также меры, связанные с возможностью конфискации автомобиля в пользу государства», – сказал Павел Крашенинников.

Ранее правительство РФ увеличило штрафы для водителей, не пропускающих пешеходов.

ДВа

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