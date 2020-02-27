Путин назвал два возможных способа предотвращения

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27 февраля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал два пути, которые позволят удержать хороших специалистов в стране. По его словам, главная причина «утечки мозгов» - поиск высокооплачиваемой работы.

«Значит, государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам … рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше», - высказал глава государства, отметив, что следует поднимать уровень заработной платы в России.

Вторым методом решения данной проблемы Путин назвал «закрытие страны» по примеру СССР.

«Хватать и не пущать, обременять какими-то дополнительными обязательствами. Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь, сделать то-то и то-то либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения», - пояснил президент.

По его мнению, целевой набор в ВУЗы, является справедливым, т.к. выпускники могут работать по контракту с государством или возвращать деньги в бюджет.

Однако Путин считает, что оба пути имеют изъяны. Например, «в гражданской авиации начали платить больше, потому что нужны были иностранные специалисты, - сразу перекос на рынке труда, сказалось на военных летчиках», объяснил президент.

«Невозможно всех удержать. Или не надо столько готовить. И так плохо, и так плохо. Но возврат есть», - заключил российский лидер.