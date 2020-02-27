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В ЦБ раскрыли новую схему мошенничества "такси от банка"

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

В ЦБ раскрыли новую схему мошенничества
Фото: pixabay.com

Представители Центробанка предупредили россиян о новом видео мошенничества с использованием службы такси. Отмечается, что данная схема позволяет получить деньги «жертвы» в считанные минуты.

В организации рассказали, что лжесотрудники банка звонят и сообщают о попытке списать с карты «клиента» несколько тысяч рублей. При этом они не спрашивают какие-то данные, а предлагают человеку воспользоваться «специальным трансфером» до ближайшего банкомата, чтобы вовремя обезопасить свой счет, переведя все деньги на «защищенную карту». 

Позже сотрудник такси довозит пассажира до определённого места, а там он сам переводит свои деньги на счет злоумышленников.

В ЦБ напомнили, что при подозрительной операции со счета клиента сотрудники банков не предлагают совершать ему какие-либо действия через банкоматы. Там считают, что  действия злоумышленников направлены на людей преклонного возраста, которые воспринимают данный жест, как заботу.

Ранее пожилая женщина перевела мошеннику деньги, поверив, что ее сын попал в серьезное ДТП.

БА

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