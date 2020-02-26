Пенсионерка в Челнах перевела мошеннику крупную сумму денег, поверив в историю ДТП своего сына

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26 февраля 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chelny-izvest.ru.

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В Набережных Челнах обманули пенсионерку. Наивная женщина поверила в ложь, которую ей рассказал мошенник.

Пожилая женщина обратилась в дежурную часть полиции города. Известно: злоумышленник поделился с ней, что сын пострадавшей совершил серьезное ДТП. Для урегулирования проблем мужчина попросил деньги, 90 тысяч рублей.

Только после перечисления денежных средств аферисту потерпевшая позвонила родственнику и убедилась, что с ним все в порядке. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество».

Минувшей ночью локализован пожар на территории двух металлических складов в поселке Новом городского округа Красногорск.