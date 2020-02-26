В Подмосковье потушили пожар на территории 4400 квадратных метров

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26 февраля 2020, 07:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Минувшей ночью локализован пожар на территории двух металлических складов в поселке Новом городского округа Красногорск. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на ГУМЧС по Московской области.

Известно, что площадь возгорания составила 4400 квадратных метров.

По данным спасателей, людей на складах в момент происшествия не было. Внутри зданий хранились резиновые изделия, а между - тюки с резиновой крошкой на открытой площадке.

Ранее законопроект, дающий гражданину возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене, был внесен в Госдуму.