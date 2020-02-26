Все новости >>

//Происшествия 13+

В Подмосковье потушили пожар на территории 4400 квадратных метров

, 07:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Подмосковье потушили пожар на территории 4400 квадратных метров
pixabay.com

Минувшей ночью локализован пожар на территории двух металлических складов в поселке Новом городского округа Красногорск.  Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на ГУМЧС по Московской области.

Известно, что площадь возгорания составила 4400 квадратных метров.

По данным спасателей, людей на складах в момент происшествия не было. Внутри зданий хранились резиновые изделия, а между - тюки с резиновой крошкой на открытой площадке.

Ранее законопроект, дающий гражданину возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене, был внесен в Госдуму.

ЕЧ

//картина дня

Несмотря на свою слабость, военно-морские силы Украины (ВМСУ) способны сильно навредить Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, которая появилась на страницах отечественной интернет-прессы.

Несмотря на свою слабость, военно-морские силы Украины (ВМСУ) способны сильно навредить Российской Федерации. Об этом…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Эксперт, доцент вуза считает, что потери российской экономики из-за коронавируса могут достичь порядка 100 млрд рублей, ряд отраслей после острой фазы вспышки нового…

//новости ан

В беседе с «АН» постпред Республики Крым при Президенте РФ, зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов рассказал о Крыме в контексте международной политики…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

У родителей замглавы ГИБДД Воронежа Игоря Качкина обнаружены 22 квартиры на общую сумму более 63 миллионов рублей. В областной прокуратуре не уверены, что недвижимость…