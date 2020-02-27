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Шнуров предложил "запретить" некрасивых женщин

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Шнуров предложил
Сергей Шнуров, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный российский музыкант Сергей Шнуров в ходе встречи с партийцами в Челябинске заявил, что нужно избавляться от «дырявых» запретов в России. Кроме того, исполнителя не устраивает, что нельзя материться.

«Вот запретили мат. И что? Давайте запретим дождь. Мне не нравится дождь. Давайте запретим снег и некрасивых женщин», - высказал музыкант.

При этом во время своего выступления Шнуров несколько раз использовал нецензурные слова, в том числе, когда обсуждал вопрос политической пассивности россиян на выборах. Однако зал воспринял слова исполнителя с юмором.

«Если не ходить на выборы, то нечего причитать, кто же этих депутатов выбрал», - отметил артист.

Во время встречи Сергей Шнуров заявил, что нашёл свою аудиторию, которая готова идти на выборы.

БА

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