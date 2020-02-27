Почти в половине российских больниц нет горячей воды и даже водопровода

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27 февраля 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

В России почти половина больниц не оснащена горячим водоснабжением, а около трети не имеет даже водопровода. О ситуации сообщили в докладе Счетной палаты.

«В 41,1% всех российских медучреждений, число которых превышает 116 тысяч, на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление... Более чем в 30,5% нет водопровода», - заявили в ведомстве.

При этом аудиторы подчеркнули, что российские медучреждения пребывают в критическом санитарном и техническом состоянии. Согласно докладу Счетной палаты, в области медицины РФ отстает от развитых стран на пару лет.