Почти в половине российских больниц нет горячей воды и даже водопровода

В России почти половина больниц не оснащена горячим водоснабжением, а около трети не имеет даже водопровода. О ситуации сообщили в докладе Счетной палаты.
«В 41,1% всех российских медучреждений, число которых превышает 116 тысяч, на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление... Более чем в 30,5% нет водопровода», - заявили в ведомстве.
При этом аудиторы подчеркнули, что российские медучреждения пребывают в критическом санитарном и техническом состоянии. Согласно докладу Счетной палаты, в области медицины РФ отстает от развитых стран на пару лет.