Счетная палата: материально-техническая база детских медучреждений находится в неудовлетворительном состоянии

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24 февраля 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Счетной палаты РФ

Проверка Счетной палаты показала, что материально-техническая база детских медицинских учреждений находится в неудовлетворительном состоянии, а в отрасли чувствуется недостаток квалифицированных врачей.

Об этом заявила зампредседателя Счетной палаты России Галина Изотова. По ее словам, мировые расходы на здравоохранение растут и к 2030 году составят 10,2% совокупного ВВП и Россия старается соответствовать этому тренду и постепенно наращивает расходы в отрасли. Один из инструментов для доведения финансовых средств - нацпроект «Здравоохранение», но который планируется потратить 1,7 трлн рублей к концу 2024 года.

Изотова назвала ключевые причины роста расходов на здравоохранение. Это, в первую очередь, рост интереса общества к собственному здоровью, а также появление новых заболеваний. Если в 1975 году международный классификатор болезней ВОЗ состоял из 18 классов заболеваний и состояний человека, то современная версия насчитывает уже 26.

Изотова также отметила, что Счетная палата – не просто аудитор госрасходов, а стратегический партнер. По ее словам, контрольное ведомство помогает органам власти и общественным организациям формировать перспективную картину социально-экономического состояния страны.

«Мы, конечно, находимся в постоянном диалоге с Министерством здравоохранения, с фондом ОМС, общественными организациями. В своей недавней проверке мы рассмотрели, как расходуются бюджетные средства на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В результате проведенного мероприятия были установлены факторы, способные оказать негативное влияние на достижение целей в области здравоохранения», – сказала зампредседателя Счетной палаты РФ.