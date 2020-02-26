В Москве проводят масштабный отлов диких животных из-за коронавируса

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26 февраля 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева сообщила, что для предотвращения распространения коронавируса в столице начали проводить масштабную дератизацию и отлов диких животных.

«Сегодня проводится масштабный комплекс сплошной дератизации в городе, отлов диких животных, безнадзорных. Сегодня проводятся все меры профилактического характера … Это и работа в аэропортовых комплексах, это и контроль всех прилетающих из Китайской народной республики, уже и другие рейсы отслеживаются … это термометрия, это блок отбора на коронавирус мазков из носо- и ротоглотки у прилетающих», - отметила Андреева.

По её словам, ежедневно работает телефонная линия, где жители столицы могут задать интересующие их вопросы, а также вся необходимая информация распространяется в социальных сетях. Она добавила, что население все адекватно воспринимает, т.к. не хотят заразиться.