В Подмосковном Королеве родилась девочка весом более 5 килограммов

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26 февраля 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минздрав Московской области

ножки младенца, pixabay.com

В родильном доме города Королева, который находится в Подмосковье, родилась очень крупная девочка. Согласно последней информации, малышка появилась на свет с весом более пяти килограммов.

В Минздраве Московской области уточнили, что вес ребенка при рождении составил 5,3 килограмма, а рост – 58 сантиметров. Подчеркивается, что для подмосковного города это самый крупный ребенок, родившийся в этом году.

Руководитель пресс-службы ведомства Андрей Набасов сообщил, что в последние годы медики все чаще становятся свидетелями рождения крупных малышей.