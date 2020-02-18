В Подмосковье врачи спасли жизнь 500-граммовому младенцу

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18 февраля 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести Подмосковья

Фото: pixabay.com

В пресс-службе подмосковного Минздрава сообщили, что врачи Мытищинской городской клинической больницы спасли недоношенного малыша с экстремально низкой массой тела. Отмечается, что младенец родился в январе на 24-ой неделе с массой тела 495 г.

Сначала медики поместили новорожденного в реанимацию, где он набирался сил, проходил лечение и рос. На протяжении долгого времени ребенок находился на зондовом питании и только сейчас ему разрешили питаться через соску.

При этом на данный момент младенец весит 2574 грамма. Врачи считают, что ребенка могут выписать уже через две недели.

Ранее в ГД предложили закрепить в преамбуле Конституции РФ запрет на аборты.