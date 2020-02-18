В ГД предложили закрепить в Конституции РФ запрет на аборты и

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ запрет на аборты. Он считает, что человек становится человеком только в момент «зарождения жизни».
«Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг - закрепить данный факт в главном законе нашей страны», - отметил политик.
Кроме того, Милонов предложил закрепить «право ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения», а также «веру в Бога» и статус РФ как «правопреемницы Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик – победителя в Великой Отечественной войне».
В своем письме, которое депутат направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, Милонов называет страну «ответственной мировой державой» и «приверженной к утверждению и защите идеалов добра и справедливости».