В ГД предложили закрепить в Конституции РФ запрет на аборты и

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18 февраля 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ запрет на аборты. Он считает, что человек становится человеком только в момент «зарождения жизни».

«Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг - закрепить данный факт в главном законе нашей страны», - отметил политик.

Кроме того, Милонов предложил закрепить «право ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения», а также «веру в Бога» и статус РФ как «правопреемницы Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик – победителя в Великой Отечественной войне».

В своем письме, которое депутат направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, Милонов называет страну «ответственной мировой державой» и «приверженной к утверждению и защите идеалов добра и справедливости».